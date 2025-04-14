Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
Muğla'da yürek yakan bir olay yaşandı. Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cansız bedeni, 50 kilometre uzakta Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu. Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Enver Gencel (62) dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde balık avlamak için gittiği teknede, dengesini kaybedip denize düşmüştü.
DALGIÇ EKİPLERİ ARAMA YAPTI
AA'daki habere göre bölgede, jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı.
KAŞ'TA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Gencel'in cesedi, olay yerine 50 kilometre uzaklıkta, saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.
Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.