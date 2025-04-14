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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Vahim olay! | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!

        Muğla'da yürek yakan bir olay yaşandı. Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cansız bedeni, 50 kilometre uzakta Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu. Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:25
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        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Enver Gencel (62) dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde balık avlamak için gittiği teknede, dengesini kaybedip denize düşmüştü.

        DALGIÇ EKİPLERİ ARAMA YAPTI

        AA'daki habere göre bölgede, jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı.

        KAŞ'TA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Gencel'in cesedi, olay yerine 50 kilometre uzaklıkta, saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.

        Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Muğla
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