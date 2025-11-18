Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Muğla - Denizli kaç kilometre? Muğla - Denizli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Muğla - Denizli kaç kilometre? Muğla - Denizli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Muğla ile Denizli arasındaki yolculuk, Ege Bölgesi'nin doğu-batı yönündeki yoğun rotalarından biridir. Bu nedenle birçok kişi tarafından düzenli olarak bu rota çizilerek yolculuklar yapılır. Turistik keşif ve günlük ulaşım bakımından sıkça merak edilen bir rotadır. Peki Muğla - Denizli kaç kilometre? İki şehir arasında kaç saatte gidilir? Gezilecek yerler neresi?

        Giriş: 18.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:44
        Muğla - Denizli kaç kilometre?
        Türkiye’nin güneybatısındaki Muğla ile Ege’nin iç kısımlarında bulunan Denizli, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve iklim farklılıklarıyla ziyaretçilerini büyüler. Muğla’nın sahil kasabalarından iç kesimlere doğru ilerlerken yol boyunca yolcuları doğa manzaraları karşılar. Bilhassa turizm amaçlı yapılan ziyaretlerde yolcular bu rotayı çok sever. Peki Muğla - Denizli ne kadar sürede gidilir? İki şehir arasındaki mesafe ne kadar? Detaylar yazının devamında…

        MUĞLA - DENİZLİ ARASI KAÇ km?

        Muğla - Denizli kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi ortalama olarak 146 km olarak saptanmıştır. Kuş uçuşu mesafeyi merak ediyorsanız bir sonraki başlığa göz atabilirsiniz.

        MUĞLA - DENİZLİ ARASI MESAFE NE KADAR?

        Peki Muğla - Denizli mesafe ne kadar? Kara mesafesi 146 km olan iki şehir arasındaki rota, kuş uçuşu olarak ise yaklaşık 90 km civarında hesaplanmıştır. Bu mesafeyi kat ederken farklı araçları kullanabilirsiniz.

        MUĞLA - DENİZLİ ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Muğla - Denizli ne kadar sürede gidilir? Bu iki şehir arasında farklı araçlarla ulaşım yapmak mümkündür. Bunların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        • Özel Araçla: Ortalama 1 saat 40 dakika ile 2 saat arası sürer. Bu yolculuk, hız ve güzergâha bağlı olarak değişebilir. Yol sırasında dinlenme tesislerinde durarak karnınızı doyurabilir ve alışveriş yapabilirsiniz.
        • Otobüsle: Muğla’dan Denizli’ye otobüs seferleri vardır. Yolculuk düzenleyen otobüs firmaları arasından seçim yapabilirsiniz. Ortalama yolculuk süresi ise yaklaşık 2 saat 15 dakikadır.

        MUĞLA - DENİZLİ ARASI NASIL GİDİLİR?

        Muğla ile Denizli arasındaki yolculuk için birkaç ulaşım yolu mevcuttur:

        Özel Araç:

        • En pratik rota kara yolu üzerindendir.
        • Bu yolu özel araçla ya da firmalardan kiraladığınız otomobille 146 km’lik mesafe şeklinde gidebilirsiniz.
        • Yol boyunca Ege’nin iç kısımlarına özgü manzaralar ve dinlenme alanları bulunur. Buralarda alışveriş yapabilir ve dinlenebilirsiniz.

        Otobüs:

        • Muğla şehir merkezinden çıkarak Denizli’ye direkt veya aktarmalı otobüs seferleri vardır.
        • Otobüs ile yolculuk süresi yaklaşık 2 saat 15 dakika sürer.
        • İki durak arasında çeşitli otobüs şirketleri tarafından farklı saatlerde planlanan seferler mevcuttur.

        Taksi:

        • Daha rahat ve hızlı bir seçenek olabilir. Ancak bu seçenekte maliyetin yüksek olduğunu unutmamalısınız.

        MUĞLA - DENİZLİ ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, bu rota oldukça erişilebilirdir. Yol şartları genelde iyidir, karayolları bakımlıdır ve trafik yoğunluğu büyük ölçüde makul düzeydedir. Ancak bu, farklı koşullara göre değişebilir. Ayrıca iki durak arasında da farklı ulaşım koşulları bulunur. Ayrıca uzun mesafeli taksi seçeneği ile konforlu ve hızlı bir yolculuk mümkün olabilir.

        MUĞLA’DA GEZİLECEK YERLER

        • Ölüdeniz / Fethiye
        • Saklıkent Kanyonu
        • Marmaris Kalesi ve Marmaris Milli Parkı
        • Bodrum Kalesi ve Bodrum Antik Tiyatrosu
        • Turgut Şelalesi
        • Kabak Koyu
        • Datça Yarımadası
        • Göcek Adaları
        • Kurşunlu Camii
        • Fethiye
        • Ölüdeniz
        • Datça
        • Köyceğiz
        • Kumluk Plajı
        • Çökertme Koyu
        • Uyku Vadisi
        • Tlos Antik Kenti

        DENİZLİ’DE GEZİLECEK YERLER

        • Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti
        • Laodikya Antik Kenti
        • Denizli Kalesi
        • Kaklık Mağarası
        • Denizli Teleferiği
        • Honaz Dağı Milli Parkı
        • Çal Bağ Rotası
        • Pamukkale Travertenleri
        • Denizli Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
