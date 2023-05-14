Muğla Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Muğla Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Muğla başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Muğla seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.79 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 78.1 oldu. Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 339.351 oyla yüzde 61.94 - Recep Tayyip Erdoğan: 178.641 oyla yüzde 32.61 - Sinan Oğan: 25.926 oyla yüzde 4.73 - Muharrem İnce: 3.940 oyla yüzde 0.72 oy aldı.



Muğla 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Muğla Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.21 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:50 itibarıyla yüzde 64.9 oranında açıldı. 2023 Muğla milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 244.142 oyla yüzde 54.29 - Cumhur İttifakı: 144.703 oyla yüzde 32.18 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 31.973 oyla yüzde 7.11 - Ata İttifakı: 7.631 oyla yüzde 1.69 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.186 oyla yüzde 0.27 aldı. Saat 21:50 itibarıyla 2023 Muğla milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

