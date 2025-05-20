Muğla'da olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

DHA'daki habere göre Perihan Deveci (46), akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

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Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darp etti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.