Datça açıklarında hortum

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, cep telefonu ile görüntüledi.
Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil
2022-11-06 14:49:36
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