Datça'ya ilk kez kruvaziyer geldi, yolcular özel teknelerle karaya taşındı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesine, ilk kez kruvaziyer geldi. İlçenin açıklarına demirleyen 'The World' isimli ultra lüks devre mülk kruvaziyerdeki 192 yolcu, özel teknelerle karaya taşındı.

Datça'ya gelen 196 metrelik uzunluğundaki Bahama bayraklı ultra lüks devre mülk kruvaziyer 'The World', ilçenin açıklarına demir attı. Gemi yanaşma iskelesi olmadığı için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın özel izni ile yolcular, özel teknelerle karaya taşındı. Ultra lüks gemide 192 ve 255 personel bulunuyor. 3 Kasım'da yola çıkan ve İzmir Çeşme'den başlayarak Rodos, Datça, Marmaris, Fethiye, Kaş ve Antalya'yı kapsayan Akdeniz turu kapsamında ilçeye gelen yolcuların, çarşı merkezi ile Knidos Antik Kenti'nde geziye katılacakları bildirildi. Rodos Adası'ndan gelen gemi, Datça'dan sonra Marmaris'e gidecek.

'YOLCULAR, BU GEMİDEKİ APARTLARINA ÖZEL HELİKOPTERLERİYLE GELİYOR'

İstanbul Denizcilik Gemi Acentesi Operasyon Müdürü Adnan Enderoğlu, dünyanın ultra lüks tek devre mülk kruvaziyeri olan The World'un, Datça'da 2 gün kalacağını söyledi. Yolcuların, gemide kendilerine ait devre mülklerinin bulunduğunu ifade eden Enderoğlu, "Yurt dışından biletini alan yolcular, bu gemideki apartlarına özel helikopterleriyle geliyor. 192 yolcumuz var. Bu yolcular dünyanın en zengin insanları. Gemide 255 personel bulunuyor. Buradan Marmaris'e gideceğiz. 2023 yılında daha çok gemi getirmeyi planlıyoruz" dedi.

'TEK EKSİĞİMİZ; GEMİ YANAŞMA İSKELESİ'

Datçalı turizmci Sinan Bora (54), geminin ilçeye gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Datça, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülke turizminin en güzide yerlerinden biri. Bugün, kasım ayında bile yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Ancak tek eksiğimiz; gemi yanaşma iskelesi. Gemi yanaşma iskelemiz olsa çok daha fazla gemi gelir" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-11-07 15:57:13



