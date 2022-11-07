Park halindeki kamyonda 3 saat arayla 2 yangın



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki kamyonda 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde, saat 01.00 sıralarında, bir arazide bulunan kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelip alevleri söndürdü. Bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede araç içerisinde kırık cam parçaları tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığı bildirildi.

Öte yandan, olaydan 3 saat sonra aynı kamyonda bir yangın daha çıktı ve alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonda büyük çaplı asar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-07 19:33:51



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