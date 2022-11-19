Fethiye'de 58 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 10´u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de göçmenlerin kaçak yollarla Yunan adalarına götürüleceği bilgisine ulaştı. 16 Kasım günü sabah saatlerinde, Yanıklar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-11-19 17:14:12
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