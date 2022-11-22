Feribot seferlerine fırtına engeli

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Kasım tarihinde saat 09.00 gerçekleştirilecek BodrumDatça ve saat 16.00'da yapılacak olan DatçaBodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-22 15:41:51
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