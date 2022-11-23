Bodrumspor zirve için galibiyete odaklandı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, cuma günü Altaş Denizlispor maçına, tekrar çıkış yakalayıp zirve mücadelesine ortak olma hedefiyle çıkacak. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle Süper Lig hattında ikinci sıradan inip, Play-Off barajının kıl payı içinde yedinciliğe gerileyen Bodrumspor, zirve yarışına ortak olmak ve yeniden çıkış yakalamak için galibiyete kenetlendi. Ligde sonuncu sıradaki Denizlispor önünde cezalı Erkan ve Kenan Özer'den yararlanamayacak yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, devrenin son 5 maçın belirleyici olacağını söyledi.

Ligde oynanan son maçlardaki mağlubiyetlerden sonra takımı değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyun olarak mottomuz, düşüncemiz tamamıyla göze hoş gelen mücadele ruhu yüksek oyun oynamaktı. Son Tuzlaspor maçında yaklaşık 80 dakika boyunca 10 kişi oynayan ve bununla beraber futbolun doğrularını sahaya yansıtan, sadece skor alamayan bir takım vardı. Çok gol kaçırdık bu doğru, ama hep söylüyorum, hiç pozisyona girmemektense girip kaçırmayı tercih ederim. Ligin en çok gol atan ekiplerinden biriyiz ama girdiğimiz pozisyonlar orantıya vurduğumuz zaman en az gol atan ekibi konumuna düşüyoruz. Son maç için üzüntülüyüz. 10 kişi iyi mücadele etmememize rağmen talihsiz yediğimiz ikinci golde kendi ayağımızla topu verdik ama futbolun içerisinde bunlar var" diye konuştu.

"Bulunduğumuz konum kötü değil ama daha iyisini yapabiliriz, önümüzde daha çok maç var" diyen Taşdemir, "Ligin ilk yarısının bitmesine 5 maç kaldı, bu maçlarda en azami puanları alıp ikinci yarıya farklı bir şekilde girmek istiyoruz. Bu 5 maç çoğu şeyi belirler. Erkan kırmızı kart cezalısı, Kenan sarı kart cezalısı olduğu için Denizlispor maçında oynayamayacak. Onların haricinde eksiğimiz yok. Denizlispor takımı geçen sene aynı kadroyla inanılmaz derecede çıkış yapan, ikinci yarının lideri olup, küme düştü denilirken ivme yakalayıp kümede kalan bir ekip. Takım aynı takım ama bulundukları yer iyi değil. Hoca değişikliğinden sonra ilk maçlarını kazandılar. Bizim için zor bir maç olacak. Onlar da maçı kazanıp puanını 8 yaparak diğer rakiplerine yaklaşmak istiyor. Bizim için belki de bu zamana kadar oynadığımız en zor maçlardan bir tanesi olacak" dedi.

CELAL: TAKIM İÇİN OYNAYAN BİR FORVETİM

Bodrumspor'un takımda amatör ligden beri kadroda yer alan tecrübeli forveti Celal Dumanlı ise, "Bodrumspor kariyerimde 5 farklı ligde oynadım. Hiçbir ligde kendime hedef koymadım ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sene de elimden gelenin en iyisini inşallah yapacağım. Ben mütevazı bir forvetim. Genelde savaşçı ve takım için oynayan bir forvet olduğum için gol sayım bu yüzden fazla değildir. Takıma katkı sağlayabildiğim kadar sağlayayım, ben gol atmayayım ama takım galip gelsin. Önemli olan takım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay

İsmet Taşdemir röp.

Celal Dumanlı röp.

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-11-23 12:37:08



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