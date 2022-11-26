Bodrum açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Kasım günü saat 09.05'te Bodrum açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-26 10:25:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.