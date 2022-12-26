Bodrum'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece Gümbet Mahallesi Değirmenler mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan M.K. ve Ç.Y.'yi yarım saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.Y. ile M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil, şarampolden vinçle çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-26 10:05:56



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