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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor'dan süper kapanış 

DHA

Bodrumspor'dan süper kapanış 


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Bodrumspor devre arası ve yeni yıla Süper Lig umuduyla girdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de ilk yarı sonunda çok iyi bir grafik ortaya koyan yeşil-beyazlılar 32 puan toplayıp genel averajla 3'üncü sırada yer aldı. Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü ile birlikte aynı puanla Süper Lig hattında yer almayı başaran Bodrumspor, 18 maç sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakip ağlara 28 gol bırakan Ege ekibi kalesinde ise 11 gol gördü ve artı 11 averaj yakaladı. Geçen sezon Bodrumspor'u 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu yapan teknik direktör İsmet Taşdemir bu sezon da takımını üst sıralara taşımayı başardı.
Göztepe deplasmanının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda takımlarını desteklemeye gelen Bodrumsporlu taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Taşdemir, sezon başından bu yana ligi iyi bir şekilde götürdüklerini söyledi. Takımın ilk yarıdaki müthiş performansına rağmen hedeflerinin sezon sonunu ilk 10 içinde tamamlamak olduğunu ifade ederek mutevazı açıklamalar yapan İsmet Taşdemir, "Devre arası kampını iyi geçirmeye çalışıp aramıza doğru isimler katmak istiyoruz. Bizler her maç terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Göztepe maçı zorlu geçti. Oyunun başında golü bulduk ve skoru koruduk. Rakibimiz son dakikalarda üstün oynamasına rağmen maçı kazandık" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-12-27 11:06:33

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