Muğla'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Dursun Çatak (51), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla-Fethiye yolunda giden Hasan Eylen (60) yönetimindeki 48 RA 649 plakalı otomobil, Dursun Çatak'ın kullandığı reflektörü bulunmayan traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, devrilen traktörün sürücüsü Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dursun Çatak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Hasan Eylen ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN
2022-12-27 12:58:09
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