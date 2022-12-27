Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarmanın yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 90 litre sahte içki ele geçirildi; G.U. (54) da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Çıtlık Mahallesi'nde yaşayan G.U.'nun yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki süreceği istihbaratına ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince şüpheliye ait 2 adres ve 1 araçta yapılan aramada, 90 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan G.U.'nun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-27 12:59:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.