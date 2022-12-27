Kayıp olarak aranırken, mandalina bahçesinde ölü bulundu

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, dün çay bahçesinden ayrıldıktan sonra kaybolan Mecit Belişah'ın (79) mandalina bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Datça'da yaşayan Mecit Belişah'tan, dün Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınları, çevredeki aramalarına rağmen Belişah'ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Belişah, bu sabah mandalina bahçesinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mecit Belişah'ın vücudunda kesicidelici alet izi tespit edilmedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-12-27 17:12:32



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