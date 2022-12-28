Muğlaspor'da Urhan dönemi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta sezonun ilk yarısını 23 puanla zirvenin 6 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Ermaş Muğlaspor'da teknik heyette değişiklik yaşandı. İlk yarıda liderlik hedefinin gerisinde kalan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tevfik Cihan Bulut'la yollar karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldı. Muğla temsilcisi, Bulut'un yerine göreve takımda önceki yıllarda da teknik direktörlük yapan Egemen Urhan'ı getirdi. Urhan'ın yardımcılıklarını Halil Evren Şentürk, Yunus Emre Sürmen, Uğur Barut ve Ahmet Eyüboğlu yapacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
2022-12-28 10:30:52
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