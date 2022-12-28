Salça bidonundaki uyuşturucuyu 'Hera' buldu

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Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, narkotik köpeği 'Hera' ile bir otomobilde yapılan aramada salça bidonuna gizlenmiş 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C.D., tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik köpeği Hera ile otomobilde yapılan aramada salça bidonuna gizlenmiş 14 parça halinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.D., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-28 20:28:35



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