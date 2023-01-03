Bodrumspor'da kaleci Ali Türkan takımdan ayrıldı



BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 32 puanla 3'üncü sırada girip ara transferde ilk olarak golcü Dever Orgill'i kadrosuna dahil eden Bodrumspor, kaleci Ali Türkan ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılarda son 1.5 sezondur forma giyen 35 yaşındaki file bekçisi Çorum FK ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte şampiyonluk yaşadığımız kalecimiz Ali Türkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ali Türkan´a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ali Türkan bu sezon 1'inci Lig'de 7 maçta Bodrumspor kalesini korudu. Dış transferde de arayışlarını sürdüren Ege ekibi, Idrissa Camara ile anlaşma aşamasına geldi. Ülkemizda daha önce Vavacars Fatih Karagümrük ve Hangikredi Ümraniyespor formaları giyen 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun en kısa zamanda Bodrumspor'a imza atacağı bildirildi. Camara, bu sezonun ilk yarısını Fransa 2'nci Lig ekibi Dijon'da geçirdi. Oyuncu, Dijon'da 14 maça çıkıp gol sevinci yaşayamadı. Devre arasında Antalya'da kampa giren Bodrum'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in 49'uncu doğum günü kutlandı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-01-03 10:58:14



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