Kardeşi, ölüm yıl dönümünde Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Günay Girik, ölüm yıl dönümünde Yeşilçam'ın usta ismi ablası Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti. Vefasızlık nedeniyle üzgün olduğunu belirten Girik, "Keşke mezarının başında anılsaydı; ablam daha fazla mutlu olurdu" dedi.

İstanbul'da geçen yıl 24 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenazesi, 28 Ocak'ta Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Girik'in cenazesi, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Kardeşi Günay Girik ile komşusu Muzaffer Ilıcak, ölüm yıl dönümünde Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti.

'İNSANLARIN VEFASIZLIĞI DA BENİ ÜZDÜ'

Ablası Fatma Girik'in mezarı başından anma yapılmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Sayısını hatırlamadığım kadar çok filmi var. Yaşım 56 ve yaklaşık 44 senem ablam ilke geçti. 12 yaşlarındayken ilk filmimiz 'Gülsüm Ana'yı beraber çektik, oğlu rolündeydim. Annemi ablam kadar görmedim. Babam da küçük yaştayken öldü. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. İki çocuğum var; kızımın adı Fatma Girik, oğlum ise Günay Girik. Ablamın yokluğunu çok hissediyorum. Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. İstanbul'da anma töreni düzenlenmiş. Fakat burada mezarı başında bir anma yapılsaydı; daha iyi olurdu. Bodrum ve Torba, Zeki Müren'den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı; ablam daha fazla mutlu olurdu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-24 15:16:49



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