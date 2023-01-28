Fethiyespor'da çifte imza

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FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor transferde iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Ege ekibi, son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen orta saha Selimcan Temel ve GMG Kastamonuspor'dan ön libero Berkay Samancı'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Hatayspor forması giyen Selimcan Temel'i kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kulübümüz son olarak GMG Kastamonu forması giyen Berkay Samancı ile anlaşmıştır" denildi.

Fethiyespor, Kırmızı Grup'ta yarın evinde İskenderunspor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Eren Özyemişçi'nin düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-28 12:01:22



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