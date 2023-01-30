Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından (2)

DAHA ÖNCE DE 'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK'TAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dereye uçan otomobildeki Ceren Ceylan (23) ile Öykü Kasımoğlu'nun (27) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Mustafa Besleme'nin, savcılıktaki ifadesinde, "Kendi imkanlarımla dışarı çıktım. Çevredekilerin yardımıyla da Ceren ve Öykü´yü de araçtan çıkardık. Sonrasında karakolda bana vefat ettiklerini söylediler. Alkollü araç kullandığım için pişmanım. Salıverilmemi talep ediyorum. Ehliyetime daha öncesinden alkolden dolayı el koymuşlardı. Bu kaza sonrasında yeniden el koydular" dediği öğrenildi. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-30 16:48:27
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