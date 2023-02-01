Bodrum'da hafriyat kamyonu denetimi; 1 milyon lira ceza kesildi



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince dron destekli hafriyat kamyonu uygulaması yapıldı. Son 3 aydaki denetimlerde, 300'den fazla kamyona yönelik 1 milyon lira cezai işlem uygulandı.

İnşaat faaliyetlerinin hızla sürdüğü Bodrum'da, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sayısında son 2 yılda artış gözlendi. İnşaat yasağının 15 Ekim'de sona ermesiyle yarımada genelinde hem hafriyat kamyonlarına hem de beton mikserlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Gölköy Mahallesi'nde dron destekli uygulama yaptı. Hafriyat kamyonlarında tonaj, branda gibi ihlaller olup olmadığı kontrol edildi. Eksik evrak olup olmadığı da incelenirken, cezai işlem uygulandı. Ekipler, 15 Ekim'den bu yana denetimlerde, 300'den fazla kamyona yönelik yaklaşık 1 milyon lira cezai işlem yaptı. Mayıs ayında sona ermesi planlanan inşaat yasağı öncesine ekiplerin Gölköy, Türkbükü, Torba, Turgutreis, Gündoğan gibi noktalarda sıklıkla denetimler gerçekleştireceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-01 14:19:39



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