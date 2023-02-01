Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi, Bodrum'da yakalandı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- AVUSTRALYALI suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyelerinden olan ve Interpol tarafından aranan Masood Zakaria (27), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villada, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Interpol tarafından aranan ve Yeni Güney Galler eyaleti polisinin 'cinayete teşebbüs', 'suç örgütü üyeliği' ile 'uyuşturucu kaçakçılığı'ndan 2021'de hakkında tutuklama kararı çıkardığı Masood Zakaria'nın İstanbul'dan kara yolu ile Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği bilgisine ulaştı. Yalıkavak ile Geriş mahalleleri arasındaki lüks villaya dün sabah polisin düzenlediği operasyonda, suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi Zakaria Masood, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masood, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Mumcular S Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olduğu öğrenilen Zakaria'nın, Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden balıkçı teknesine binip sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaştığı, İstanbul'un ardından kara yolu ile Bodrum'a geldiği belirtildi.

Öte yandan Masood Zakaria'nın eşi Azza Masood'un da Nisan 2021'de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza'nın, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken, belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, 12 ay kamu hizmeti cezası aldığı, çiftin evine de el koyulduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-01 16:45:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.