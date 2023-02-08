Bodrum'daki oteller, depremzedeleri bekliyor



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'yi sarsan depremin ardından depremzedeler için Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin yataklı organizasyonun hazır olduğunu belirterek, "Deprem bölgesine Mersin, Alanya ve Antalya yakın olduğu için ilk konaklamayı onlar alacak" dedi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz de AFAD ve valilik üzerinden gelecek depremzedelerin yerleştirmelerini yapacaklarını vurgulayarak, otellere ayrı ve bağımsız oda talepleri oluşturmamaları çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki, 10 şehirde yıkıma neden olan Türkiye'yi yasa boğan iki ayrı depremin ardından depremzedelere yardım seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda, Muğla'da 15 bin, Bodrum'da 2 bin kişilik konaklama hizmetinin hazır olduğu belirtildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde koordinasyonun sağlandığı belirtilirken, 13 Şubat gününden itibaren depremzedelerin Muğla ve Bodrum'a gelmesi planlandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir, "Bölgemize gelecek afetzedelerin konaklama ve yerleşim organizasyonunu Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğü organize ediyor. Muğla'ya 15 bin depremzede bekleniyor. Şu an 15 bin kişilik bir hazırlık yapıldı" dedi.

ÖNCELİKLE YURTLARA YERLEŞTİRİLECEKLER

Gelecek afetzedelerin öncelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirileceğine dikkati çeken Demir, "KYK'dan sonra özel işletmelere, otellere ve lojmanlara yerleştirilecek. İşletmelerimiz depremzedeler için canla başla hazırlıklara başladı. Bodrum'da 2 bin yataklı bir organizasyonu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün hizmetine sunduk. Deprem bölgesine Mersin, Alanya ve Antalya yakın olduğu için ilk konaklamayı onlar alacak. Bodrum'dan bölgede 12 otobüs, 20 minibüs var. Bunlar o bölgede havalimanları ve afet bölgesinde arasında destek veriyor. Havalimanında gelen gönüllüleri bölgeye, bölgedeki depremzedeleri de havalimanına taşıyor. Pazartesi gününden itibaren biz afetzedelerin Muğla ve Bodrum'a giriş yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. Demir, Bodrum'daki yazlık sahiplerine evlerini depremzedelere açması çağrısında da bulundu.

BODER'DEN OTELLERE ÇAĞRI

Tadilatta olan otellerin odalarının açılmasını isteyen Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kahramanmaraş merkezli ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, BODER, TÜRSAB olmak üzere birçok kurumla istişareler yürütmekteyiz. Deprem bölgesinden gelen depremzedelerin tesislerimizde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ortak bir çalışma içerisindeyiz. Otellerimize münferit girişlerin yapılması yerine bir iletişim kanalı oluşturduk. Bu kanal üzerinden oda taleplerinin oluşturulması gerekiyor. Otellerden oda talebi alacağız. AFAD ve valilik üzerinden gelecek depremzedelerin yerleştirmelerini yapacağız. Otellerimize çağrım lütfen ayrı ve bağımsız oda talepleri oluşturmayın. Oteller tadilatta olabilir ama bu süreçte odaların açılmasını önemle istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-08 17:31:43



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