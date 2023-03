Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçın ardından 

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Bodrumspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor´a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Son iki haftada trajik 2 maç oynadık. Oyunun büyük bölümünü iyi oynayıp, çok gol pozisyonu harcayıp hiç olmadık yerden 2 gol yiyip, 2 maçı böyle kaybetmek çok üzücü. Bir gerçeğimiz var, bu gerçeğin altını çizmem lazım. Özellikle kurduğumuz ve bu sene mücadele ettiğimiz takımımızın geçen seneki takımımızla hemen hemen aynı şekilde ilerlememiz çok önemliydi. Bu sürede 41 puan topladık. Bir ara ilk ikiye oynar gibi bir hava oldu. Bundan dolayı da beklentiler arttı. Takımımız çoğu şeyi yapabilir. Maalesef böyle maç da kaybedebilir. Oyuncularımızın sezon başından beri gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama bugün de olmadı. Yine uzatmada yediğimiz golle mağlup olduk. Üzgünüz, toparlamaya çalışacağız" dedi.

"İSTİFA TEZAHÜRATLARI, HAK ETTİĞİMİZ BİR SÖYLEM DEĞİLDİ"

Maçın ardından tribünlerden yükselen `İsmet İstifa´ tezahüratlarına cevap veren Taşdemir, "Biz de alındık açıkçası. Geçen sene yaşadığımız lig ortamı belli, aynı takımla bir üst ligde verdiğiniz mücadele belli. Bu kadar kolay olmamalıydı diye düşünüyorum. Oynadığımız oyunda da geçen haftaki mağlubiyetimizde de rakiplerimiz bizi ezip maç kazanmadı. Oynadığımız her maçta bugüne kadar oyunu domine eden, iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. Taraftarlarımızın böyle bir siteminin olmasını gayet normal karşılıyorum. Hak ettiğimiz bir söylem değildi ama taraftar her zaman haklıdır" diye konuştu.

BÜLENT KORKMAZ: TEPKİLERİ NORMAL KARŞILIYORUM

Taraftarın istifasını istediği Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "Oyuncularımı kutluyorum. Son dakika gelen goller, ne kadar çok istediklerini gösterdi. Mağlup durumdayken Bodrumspor gibi bir takıma geriden gelip kazanmak önemliydi. O riskleri de aldıktan sonra oyunda çok gelgitler oldu. Bu deplasmanda kazanmak önemliydi, inşallah çıkışımıza devam edeceğiz. Teknik direktörün işi sonuca bağlıdır. Dolayısıyla inşallah bundan sonra mağlup gelmeyiz, devamlı kazanırız. Devamlı kazanarak yolumuza devam ederiz. Hem biz hem de Rizespor açısından umarım Süper Lig'e çıkarız. Gerçekten bir kırılma maçı diyebiliriz. Ben 18 yaşında profesyonellik hayatıma başladım, bunlara alışığım. O strese, o baskıya, o heyecana alışık olduğum için ben çok üzerinde durmuyorum. Önemli olan bizi eleştirenlerin saygısızca davranmaması, hakaret boyutuna ulaşmamasıdır. İstifa her hocaya diyorlar. Bunu da ben normal karşılıyorum" yorumunu yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yönetim tribününde yaşanan arbededen detay

İsmet Taşdemir'in açıklamaları

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2023-03-12 17:07:36



