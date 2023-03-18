Fethiyespor 4'te 4 için Başkent'te

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak alt sıralarla bağını koparan, Teknik Direktör Erhan Altın yönetiminde 5 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor, yarın deplasmanda Ankara Demirspor'un rakibi olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Berkay Erdemir düdük çalacak. Puanını 33'e çıkaran Fethiyespor'da Erhan Altın seriyi sürdüreceklerini belirterek, "3 maçtır kazanıyoruz. Takımın özgüveni ve morali üst seviyede" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-18 11:30:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.