Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor

BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor'a yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Bodrumspor yarın üst sıralardaki rakiplerinden Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Sakaryaspor cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Bodrumspor'da sakatlıkları süren Orgill, Umar ve Burak maçta forma giyemeyecek. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor deplasmanında kötü gidişlerini durduracaklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-03-19 11:40:41
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