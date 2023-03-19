Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor'a yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Bodrumspor yarın üst sıralardaki rakiplerinden Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Sakaryaspor cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Bodrumspor'da sakatlıkları süren Orgill, Umar ve Burak maçta forma giyemeyecek. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor deplasmanında kötü gidişlerini durduracaklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-19 11:40:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.