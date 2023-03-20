Fethiyespor'dan seri sonu

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçen Fethiyespor'un serisi Ankara Demirspor deplasmanında sona erdi. Grupta 5 maçtır bileği bükülmeyen Muğla ekibi, ilk yarısını stoper Sezer Özmen'in golüyle 1-0 önde kapattığı deplasmanda rakibine ikinci yarıda direnemedi. Başkent'te mağlubiyet golünü 90'ıncı dakikada kalesinde gören Fethiye, haftalar sonra yenilgiyle tanışarak 33 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-20 11:44:21



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