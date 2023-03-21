Yunanistan'ın geri ittiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Mart günü saat 08.05'te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-21 09:49:35
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