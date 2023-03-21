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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abramoviç'in yatları 1 yıldır Muğla açıklarında

DHA

Abramoviç'in yatları 1 yıldır Muğla açıklarında


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)RUS milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse" Muğla'nın Bodrum ilçesinde, diğer yatı 'My Solarİs' ise Göcek'te demir attı. 1 yıldır Bodrum-Fethiye arasında yerleri değiştirilen Abramoviç'in yatlarının Ege Denizi'nden ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatları Türkiye'ye geldi. Geçen yıl 21 Mart'ta Bodrum'a gelen 'My Solaris', yaklaşık 9 aylık bekleyişin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e götürülerek demirlendi. Rus milyarderin bir diğer yatı olan 'Eclipse' ise aylar sonra Marmaris ve Göcek açıklarından Bodrum'a getirildi. İçmeler açıklarına demirleyen 'Eclipse'nin bekleyişi sürerken, ne zamana kadar Bodrum'da kalacağı ise bilinmiyor. 164 metre uzunluğundaki 22 metre genişliğindeki 6 katlı yatın özellikleri ise dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar olan 'Eclipse'de 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltı bulunuyor. Öte yandan, Bermuda Adaları bayraklı My Solaris 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu yer alıyor.
UKRAYNALI SPORCULAR PROTESTO ETTİ
Öte yandan, 21 Mart 2022'de My Solaris´in, gemi yanaşma iskelesine yanaşacağı sırada savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-21 10:54:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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