Denizlispor küme düştü

Bodrumspor Altaş Denizlispor: 1-0
Fırat AKAY/ BODRUM,(DHA)
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Emre Doğu, Güner Mumcu Taştan
BODRUMSPOR: Sousa Üzeyir (Dk. 82 Mert), Onur, Süleyman (Dk. 57 Ali Aytemur), Cenk, Hakan Özmert (Dk. 64 Yekta), Musah Mohammed, Samet, Omar Imeri (Dk. 57 Celal), Aminu Umar, Gökdeniz (Dk. 82 Erdem)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Muhammet, Samet Emre, Okan (90+5 Alaattin), Mehmet Ali (Dk. 46 Emre Burgaz) , Bekir, Erdal, Gökhan, Mehmet Eren (Dk. 82 Alihan), Emre Furtana, Berkant
GOL: Dk. 31 (Pen.) Hakan Özmert (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Onur, Süleyman (Bodrumspor) - Samet Emre (Denizlispor)
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen ilk takım Altaş Denizlispor oldu. Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor'a konuk olan yeşil-siyahlılar aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından lige resmen veda etti. Bitime 4 maç kala 1'inci Lig'e el sallayan Denizlispor'da futbolcular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Bodrumspor ise bu galibiyetle 55 puana yükselip Play-Off yolunda kaza yapmadı.
7'nci dakikada Bodrumspor'da ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Şen'in vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.
25'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
29'uncu dakikada Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı ortada rakibin müdahalesi sonrası Aminu Umar yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi.
31'inci dakikada penaltıyı kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
78'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da cezası içinde topla buluşan Umar'ın sert vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.
Karşılaşma Bodrumspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2023-04-23 15:50:58
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