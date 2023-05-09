Dolandırıcılıktan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Okan Kıllı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, `Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan Okan Kıllı'nın, Turgutreis'te bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. İşlemleri tamamlanan Okan Kıllı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-09 12:17:42
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