Gece kulübüne alınmamışlardı; 14 kişinin yaralandığı olayda 1 tutuklama



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, gece kulübüne alınmayan ve çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 kişinin bıçakla yaralandığı olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne giden Burkay G., Vedat T. ve Kubilay Örsdemir, mekana damsız giremeyecekleri gerekçesiyle görevliler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce görevlilere, ardından müşterilere bıçakla saldırdı. Bu sırada yakın bölgede bulunan Burkay G.'nin kardeşi Ferhat G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgada aldığı darbelerle, karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Ferhat G. de ameliyata alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Burkay G., Vedat T. ve Kubilay Örsdemir´i yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kubilay Örsdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Vedat T., adli kontrol şartı ile Burkay G. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay anı gece kulübünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; 2 şüphelinin mekan çalışanlarıyla yaşadıkları arbedenin ardından bellerinden çıkardıkları bıçaklarla, çalışanlardan 1'ine saldırdığı görüldü. Saldırıya uğrayan personelin kendisini korumak için şüpheliye masayı atarak kaçmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı. Bir cep telefonu görüntüsünde ise şüphelilerden birinin, mekanın önünde bekleyen kadını sırtından bıçakladığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-05-18 19:16:14



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