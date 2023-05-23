Bodrum'da yağmur ve hortum

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmur etkili olurken, denizde de hortum oluştu. Hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Öte yandan, Yalıkavak açıklarında hortum oluştu. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, hortum karaya ulaşmadan kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-23 14:59:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.