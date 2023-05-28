Fethiyespor'dan aidat çağrısı

FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yönetim 17 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapılacağını ve bu süreye kadar kulüp üyelerinden aidatlarını ödemelerini istedi.
Laciver-beyazlıların açıklamasında, "17 Haziran 2023 tarihinde yapılması kararlaştırılan Fethiyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu öncesi, kulübümüze üye aidatı borcu bulunan üyelerimizin aidat borçlarını ödemeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Üyelerin internet bankacılığı ile ya da kulüp tesislerinden aidatlarını ödeyebileceği bildirildi. 17 Haziran'daki kongre, Fethiye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. İlk toplantında çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 24 Haziran'da yapılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-05-28 11:52:01
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