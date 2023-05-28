Anne ve oğlundan sonra kızı da öldü



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Nurten Dağdelen (50) ile oğlu Hüseyin Dağdelen'in (16) ardından, olay sırasında pencereden atlayan kızı Perihan Dağdelen (17) de tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi'nde altı depo olarak kullanılan müstakil evde, 5 Mayıs'ta saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Daha sonra içeri giren ekipler, Nurten Dağdelen ile oğlu Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Son anda pencereden atlayıp yaralanan Nurten Dağdelen'in kızı Perihan Dağdelen ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ile oğlu gözyaşları arasında toprağa verilirken, Nurten Dağdelen'in eşinin servis şoförü olduğu, yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Perihan Dağdelen de 23 gün sonra, bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-05-28 13:43:35



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