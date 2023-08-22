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        Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:18 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:19
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        Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet İlker Teker yönetimindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Savrulan refüje çıkana araçlar hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi. DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-22 12:17:07

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