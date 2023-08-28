Muğla'da virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi; 1 yaralı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Sakar Geçidi'nde seyir halindeki kum yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi, sürücüsü Can Uyar (28) yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Muğla'nın Ula ilçesinin Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla istikametinden Antalya yönüne seyir halindeki Can Uyar'ın kullandığı 08 AGA 534 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Can Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki kumlar yola döküldü. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları görevlilerince dökülen kum temizlenmeye, TIR'ın kaldırılması ve yolun yol çift yönlü olarak trafiğe açılması için de çalışmalara başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-08-28 19:04:19