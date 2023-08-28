Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi; 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:05 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi; 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Sakar Geçidi'nde seyir halindeki kum yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi, sürücüsü Can Uyar (28) yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, Muğla'nın Ula ilçesinin Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla istikametinden Antalya yönüne seyir halindeki Can Uyar'ın kullandığı 08 AGA 534 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Can Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazada TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki kumlar yola döküldü. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları görevlilerince dökülen kum temizlenmeye, TIR'ın kaldırılması ve yolun yol çift yönlü olarak trafiğe açılması için de çalışmalara başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-28 19:04:19

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da kum yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
        Muğla'da kum yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
        Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Başpehlivan Balaban, güreş biter bitmez fotoğraf çektirmek isteyen hayranıy...
        Başpehlivan Balaban, güreş biter bitmez fotoğraf çektirmek isteyen hayranıy...
        Hyllarima Antik Kenti'ndeki kazılarda deprem izlerine rastlandı
        Hyllarima Antik Kenti'ndeki kazılarda deprem izlerine rastlandı
        Patlamada ölen Nur Hayat, izinli olmasına rağmen işe çağrılmış (2)- Yeniden
        Patlamada ölen Nur Hayat, izinli olmasına rağmen işe çağrılmış (2)- Yeniden