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        Bodrumspor milli araya mutlu girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:35
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        Bodrumspor milli araya mutlu girdi
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        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)BİRİNCİ Lig'in 4'üncü haftasında evinde Ümraniyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor hem Gençlerbirliği mağlubiyetini telafi etti hem de milli maç arasına mutlu girdi. Ümraniyespor karşısında taraftarının desteği ile etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayıp işi erken bitirdi. Maçın ikinci devresinde bir gol daha bulan Bodrumspor 4 hafta sonunda puanını 7'ye çıkarıp üst sıralarda yer aldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın uyum sorununu yavaş yavaş çözdüğünü söyledi. 

        Pozitif bir futbol ortaya koyduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Ümraniyespor geçen sezon Süper Lig'de mücadele etti. Rakibimizde Süper Lig'de 8 oyuncu bulunuyordu. Biz sezona oyun olarak kötü başlamıştık. Mazeretlerimiz de vardı. Yeni gelen arkadaşlarımız adapte olmaya başladı. Ümraniyespor maçında daha farklı oynadık. Kendi gerçek kimliğimiz gibi oynadık. Bunu sürekli hale getirmek için çabalayacağız. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, hak ettikleri farklı bir galibiyet aldı. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

        Bodrumspor milli aranın ardından Sakaryaspor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

        2023-09-04 11:33:48

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