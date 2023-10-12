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        Denizde fenalaştı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, alkollü olarak girdiği denizde fenalaşan Şeref Aydoğan (54), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:50
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        Denizde fenalaştı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, alkollü olarak girdiği denizde fenalaşan Şeref Aydoğan (54), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yalıçiftlik'teki Halk Plajı'nda yaşandı. Ankara'dan arkadaşı ile Bodrum'a tatile gelen Şeref Aydoğan, iddiaya göre aşırı alkollü şekilde denize girdi. Kısa bir süre sonra sahile yakın noktada yüzen Aydoğan aniden suda hareketsiz kaldı. Denizden çıkan iki kişi de durumu fark edip 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalelere rağmen Aydoğan kurtarılamadı. Aydoğan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        DENİZDEN ÇIKANLAR FARK ETTİ

        Öte yandan, olay anı çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, denize girdikten hemen sonra düşüp kalkan Aydoğan'ın, sahile yakın sığ alanda yüzmeye başladığı görüldü. Yaklaşık 2 dakika yüzen Aydoğan'ın aniden hareketsiz kaldığı da görüntülerde yer aldı. Sahildeki şezlonglarda, birkaç metre ötede oturan iki kişinin dakikalarca yaşananları fark etmedikleri de görüntülerden anlaşıldı. Kıyıya sürüklenmiş olarak yüzüstü duran Aydoğan'ı denizden çıkan iki kişinin fark edip, yardıma koştuğu da görüntülerden tespit edildi.

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