Muğla'da kavşakta kaza: 5 ölü, 1 yaralı MUĞLA'nınUla ilçesinde tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı belirtilen otomobil ile VİP minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 5 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

MUĞLA'nınUla ilçesinde tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı belirtilen otomobil ile VİP minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 5 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ula'nın Gökova mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı 61 TS 631 plakalı VİP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hörü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz (3) ve Hatice Geriz hayatını kaybetti, Hacer Demirci ile minibüsün sürücüsü Altan Özkan, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özkan ve Demirci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer Demirci de kurtarılamadı. Altan Özkan´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.