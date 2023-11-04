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        Bodrum'da demirli bulunan 2 tekne, fırtına nedeniyle parçalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle karaya oturan 3 tekneden 2'si parçalandı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:45
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        Bodrum'da demirli bulunan 2 tekne, fırtına nedeniyle parçalandı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle karaya oturan 3 tekneden 2'si parçalandı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Marmaris- Bodrum arasında deniz için fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde denizde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Torba sahilinde bir balıkçı teknesi karaya oturdu. Bölgedeki balıkçılar kayıklarını karaya bağlayarak tedbir aldı. Bazı kayıkların içi de suyla doldu.

        Ortakent sahilinde de dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Etkili olan fırtına nedeniyle bölgede demirli bulunan yelkenli tekne ve motoryat karaya vurarak parçalandı. Parçalar sahilin çeşitli noktalarına ulaştı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler incelemeler yaptı.

        Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi yerini, gök gürültülü sağanağın alması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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