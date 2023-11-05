Bodrum FK - Manisa FK: 2-0

STAT:Bodrumİlçe

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Hasan Hüseyin Tetik, Sabri Öğe

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk. 90 Imeri), Celutska, Ali, Cenk, Mohammed, Burak (Dk. 83 Aldair), Gökdeniz (Dk. 83 Haqi), Samet (Dk. 90 Süleyman), Kenan (Dk. 70 Muhammed), Celal

MANİSA FK: Alperen - Ayberk, Graovac (Dk. 46 Gakpa), Domgjoni, Oğuzhan, Tugay, Oğuz (Dk. 76 Korenica), Burak, Topalli (Dk. 68 Bekir), Diallo (Dk. 68 Kerim), Lima (Dk. 81 Muhammed)

GOLLER: Dk. 23 Samet, Dk. 55 Celal (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Celal, Kenan (Bodrum FK), Alperen, Gakpa, Korenica (Manisa FK)

1'inci Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada Samet, 55'inci dakikada Celal attı. Bu sonuçla Bodrum FK, 20 puanı ulaşıp play-off hattındaki yerini korurken, galibiyet özlemi 7 maça yükselen Manisa temsilcisi 14 puanda kaldı.

1'inci dakikada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Bodrumsporlu Celal kaleciyle karşı karşıya kaldı, Celal'in vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

2'nci dakikada Bodrum FK atağında Burak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

23'üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahasına yakın bir noktada Kenan'ın serbest vuruşunda kaleci topu çıkardı, pozisyonun devamında Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada konuk ekipten Oğuz'un ceza sahası içinde kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

55'inci dakikada Kenan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Celal'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

64'üncü dakikada yakın mesafeden Celal'in vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-11-05 15:40:39

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