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        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Bizi sevenlere mahçup olmak istemiyorum

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, taraftarlarıyla birlikte aile olduklarını söyledi. Bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşacak Bodrum ekibinde 2'nci Lig'den bu yana 3 sezondur takımın dümeninde yer alan Taşdemir, "Taraftarımız kötü günlerimizde hembana hem de takıma inanılmaz derecede desteklerini hissettirdiler. Bizi seven insanlara karşı mahcup olmak istemiyorum. O yüzden elimden gelenin bir fazlasını çalışmaya çalışıyorum" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:00
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        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Bizi sevenlere mahçup olmak istemiyorum
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        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, taraftarlarıyla birlikte aile olduklarını söyledi. Bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşacak Bodrum ekibinde 2'nci Lig'den bu yana 3 sezondur takımın dümeninde yer alan Taşdemir, "Taraftarımız kötü günlerimizde hembana hem de takıma inanılmaz derecede desteklerini hissettirdiler. Bizi seven insanlara karşı mahcup olmak istemiyorum. O yüzden elimden gelenin bir fazlasını çalışmaya çalışıyorum" diye konuştu.

        1'inci Lig'de evinde üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Bodrum FK, ligin 12'nci haftasında Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligde keyif veren oyun ile iyi işler yapmaya çalıştıklarını söyleyen İsmet Taşdemir, "2 seneyi aşkın süredir buradayız. Çok güzel günler geçirdik. Kötü günlerimiz de oldu ama taraftarımız kötü günlerimizde hem bana hem takıma inanılmaz derecede destek verdiler. Aile dediğimiz şey bu, içeride takımımız aile gibi ve dışarıda taraftarımızla da öyleyiz. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. Bizim işimiz skor odaklı olduğu için skor aldığınız zaman başarılısın, skor almadığınız zaman başarısızsınız, çoğu yerde öyle. Burası için konuşmuyorum" dedi. 

        "Bodrum'da skor almadığımız, geçen sene üst üste 3 maç kaybettiğimiz zaman oldu. O da hocalık kariyerimde bir ilkti" diyen Taşdemir, "Ona rağmen taraftarımız çok büyük bir destekle bizi yarışın içine soktular. Taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Son 2 senedir bu ligde yönetimimizle de beraber oluşturduğumuz bir politika var, biz zirve yarışı ve zirveden ziyade öncelikle iyi oyun, keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz. Bunu yansıttığımız zamanda karşılığını alıyoruz. Bizim önceliğimiz zirve yarışı değil, önceliğimiz bizi seyreden taraftara oynadığımız oyunun ne kadar keyifli olduğunu göstermek" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - İdmandan görüntüler

        - İsmet Taşdemir'in açıklamaları

        - Genel ve detay görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

        2023-11-08 12:58:38

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