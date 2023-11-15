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        2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası ölü bulundu

        MUĞLA'da,2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Melehat Akar (80), evine 3 kilometre mesafede ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Akar'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:00
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        2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası ölü bulundu
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        MUĞLA'da,2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Melehat Akar (80), evine 3 kilometre mesafede ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Akar'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar, 13 Kasım saat 23.00 sıralarında kayboldu. Eşi, kendisinden habersiz evden çıkan Akar'ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını arama çalışması başlattı. Çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi. Aramalar sonucu Akar'ın bu sabah, jandarma tarafından evine 3 kilometre mesafedeki zeytinlikte cansız bedeni bulundu.

        Vücudunda herhangi bir darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Akar'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. Akar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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