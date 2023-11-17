Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Caretta caretta 'Lara'yı 195 bin kişi izledi

        ANTALYA'dabitkin halde sahile vurup, tedavisi sonrası denize bırakılan 'Lara' adı verilen caretta caretta, 15 ayda 3 bin kilometre yol katetti. 195 bin kişi, 'Lara'nın rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caretta caretta 'Lara'yı 195 bin kişi izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dabitkin halde sahile vurup, tedavisi sonrası denize bırakılan 'Lara' adı verilen caretta caretta, 15 ayda 3 bin kilometre yol katetti. 195 bin kişi, 'Lara'nın rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

        Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde 2020 yılında sahile vuran bitkin haldeki deniz kaplumbağası, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) gözetim altına alındı. İncelemede 30 yaşında olduğu tespit edilen deniz kaplumbağasının bağırsağında plastik atık ve gaz belirlendi. Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı. 1,5 yıl süren tedavinin ardından 'Lara' adı verilen deniz kaplumbağası, üzerine uydu cihazı takılarak 2022 yılının temmuz ayında denizle buluşturuldu. Uydudan takip edilen 'Lara', 15 ayda 3 bin kilometre yol katetti. Mısır'da olan 'Lara'nın rotasını gösteren harita ise 195 bin kişi tarafından izlendi.

        'LARA' İÇİN YUVA BEKLENTİSİ

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Deniz kaplumbağaları kışı genellikle ılıman denizlerdeki kıyılarda geçirirken; bir kısmı açık denizi kullanabiliyor. Yaz döneminde besinin daha kolay olduğu kıyı bölgelerinde geçirdikten sonra kışa doğru açık denize doğru yol alması; 'Lara'nın kış dönemini açık denizde geçiren kaplumbağalardan olduğu fikrini bize veriyor. Deniz kaplumbağalarının 2 ila 3 yılda bir yuva yaptığını ve uzun bir tedavi sürecini de düşünürsek, 'Lara'nın tekrar yuva yapacak kadar güçlenmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu kadar çaba ve desteğin ardından bizim için en büyük başarı; 'Lara'yı Türkiye'de bir kumsalda tekrar yuva yaparken tespit etmek olacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da işçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
        Muğla'da işçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
        Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama
        Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama
        Muğla'da "Doğa Dede"nin bağışladığı fidanlar toprakla buluşuyor
        Muğla'da "Doğa Dede"nin bağışladığı fidanlar toprakla buluşuyor
        Muğla'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 43 yı...
        Muğla'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 43 yı...
        Muğla'da eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanığa 25 yıl 5 ay hapis cezası
        Muğla'da eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanığa 25 yıl 5 ay hapis cezası