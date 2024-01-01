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        Bodrum´da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüleri ve beraberlerindekilerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:55
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        Bodrum´da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüleri ve beraberlerindekilerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bodrum´un Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi´nde bir grup motosikletli gencin trafikteki diğer sürücüleri ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak ilerlemeleri cep telefonlarıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, sürücünün arkasındaki kişi, metrelerce yüzüstü yatarak yolculuk yaptı. Aynı gencin başka bir görüntüde arkadaşının kullandığı motosiklete ters şekilde binip yolculuk yaptığı görüldü. Üçüncü görüntüde ise bir motosiklet sürücüsünün motosikletine uzanarak yaptığı sürüş yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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