Bodrum´da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüleri ve beraberlerindekilerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum´un Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi´nde bir grup motosikletli gencin trafikteki diğer sürücüleri ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak ilerlemeleri cep telefonlarıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, sürücünün arkasındaki kişi, metrelerce yüzüstü yatarak yolculuk yaptı. Aynı gencin başka bir görüntüde arkadaşının kullandığı motosiklete ters şekilde binip yolculuk yaptığı görüldü. Üçüncü görüntüde ise bir motosiklet sürücüsünün motosikletine uzanarak yaptığı sürüş yer aldı.