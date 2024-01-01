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        Bodrum'da otomobil denize düştü

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanıyla çıkarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:05
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        Bodrum'da otomobil denize düştü
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        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanıyla çıkarak kurtuldu.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, dalgıçların yaptığı çalışmayla denizden çekiciyle çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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