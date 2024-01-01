Bodrum'da otomobil denize düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Araç denizden dalgıç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

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