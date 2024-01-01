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        Bodrum'da otomobil denize düştü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:39
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        Bodrum'da otomobil denize düştü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

        Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

        Araç denizden dalgıç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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